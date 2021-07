Intitolate gli studi di via Teulada alla Carrà, l'appello di Malgioglio alla Rai

Francesco Fredella 06 luglio 2021 a

a

a

Adesso Malgioglio lancia un appello: intitolare gli studi Rai di via Teulada a Roma a Raffaella Carrà. "Sarebbe quello che merita un'artista come lei che ha dato tanto alla televisione. Vorrei che gli studi Rai, storici per l'Italia, di via Teulada a Roma portassero il nome di Raffaella Carrà come è accaduto per Fabrizio Frizzi", racconta Malgiolgio. E' a pezzi, ricorda l'amicizia con Raffaella e risponde con un filo di voce. Uno degli ultimi testi che ha scritto per lei s'intitola "Il lupo" e c'è tutta la sensualità ed erotismo, sempre elegante, che contraddistingue la Carrà. Poi "Innamorata": uno dei testi delle canzoni di Cristiano per Raffaella con le musiche del più grande cantautore brasiliano, Roberto Carlos (da non confondere con il calciatore).

Lite in casa Malgioglio: tutta colpa della partita tra Italia e Turchia

Malgioglio si rifugia in un religioso silenzio. Molti lo cercano ma lui non risponde. Silenzio assoluto. Sembra che domani, da rumors, parteciperà a "La vita in diretta - estate". Ieri, in collegamento telefonico, non ha trattenuto le lacrime e ha interrotto la conversazione raccontando un aneddoto. "Un mese fa c'eravamo sentiti e lei mi disse. Quando sei in tv, la televisione cambia colore", racconta Malgioglio. Che, probabilmente, non aveva capito che quello era uno dei suoi ultimi messaggi della Carrà. "Non cambierò mai. Dopo questa frase non cambierei mai il mio personaggio che mi ha reso celebre", conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.