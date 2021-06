Cristiano Malgioglio farà ballare con "Tutti mi guardano". Il nuovo brano ha il sapore del successo-bomba

Francesco Fredella 14 giugno 2021 a

a

a

Alzate il volume: Cristiano Malgioglio, tra una manciata di giorni, sfornerà il suo nuovo brano che, tradotto, s'intitola "Tutti mi guardano". Da rumors sappiamo che è già stato inciso, ma nei prossimi giorni Cristiano registrerà il videoclip. "Una vera bomba", racconta una gola profonda che l'ha già ascoltato e che ci spiffera qualche indiscrezione. Si tratta dell'ennesimo successo per il cantante che ha commentato l'Eurovision Song Contest su Rai1 con Gabriele Corsi: ascolti altissimi, un successo strepitoso e un turbinio di emozioni che hanno fatto storcere il naso ai francesi dopo la vittoria dei Maneskin con "Zitti e buoni".

“Quattro anni...”. Cosa c'è dietro le parole choc di Giletti su La7: clamoroso ritorno?





Malgy, alla vigilia dell'Eurovisione su RTL102.5 News, aveva accennato al nuovo brano dal ritmo latino. "Una roba da mettersi le mani nei capelli", aveva detto ridendo e scherzando in studio. E ora c'è molta attesa per questa canzone che farà inanellare a Cristiano l'ennesimo tormentone estivo, dopo quelli degli anni passati: "Mi sono innamorato di tuo marito", "Danzando danzando", "Notte perfetta" e "Dolceamaro". Malgioglio sta per sfornare un altro brano- bomba.

La Leotta allo stadio assieme a Can Yaman, per lui si mette male. Che combina! | VIDEO





Nel videoclip ci saranno, secondo rumors, alcuni personaggi molto conosciuti e famosi. Chi saranno? E, soprattutto, chi sarà il bello e muscoloso personaggio maschile che Malgy sceglierà per il video? Silenzio assoluto da parte sua, per adesso. "Tutti balleranno questa canzone", aveva raccontato Malgioglio qualche settimana fa. Il conto alla rovescia è già partito: Cristiano darà un po' di adrenalina musicale a questa estate.

Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin, la rivelazione hot. La modella lascia tutti di stucco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.