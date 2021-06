Lite in casa Malgioglio: tutta colpa della partita tra Italia e Turchia

Francesco Fredella 11 giugno 2021 a

a

a

Gli Europei portano le prima liti in casa Malgioglio. Ed e subito caos alla vigilia della prima partita: sembra che il cantante abbia litigato con il suo amico speciale (che ha origini turche) perché in casa c’è una sola tv. Quindi cosa accadrà stasera? Di tutto. Malgy sembra che abbia spifferato ad una nostra fonte di voler cedere la tv al suo amico solo per il primo tempo, ma poi tiferà Italia nel secondo. E vuole rimanere da solo. Addirittura, pare che la casa milanese sia stata divisa tra bandiere dell’Italia e quelle della Turchia.

Video su questo argomento Chiara Ferragni o Orietta Berti? Trasformazione incredibile e parte subito il tormentone estivo

Malgioglio è agitatissimo. Vuole godersi al meglio il match Italia-Turchia, che si giocherà stasera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. Non vuole assolutamente caos in casa, non risponderà al telefono e resterà chiuso in religioso silenzio. Invece, il suo amico turco - un ragazzone tutto muscoli e con una barba curatissima - ha già comprato le trombe per festeggiare la vittoria della Turchia. Ma dovrà fare i conti con Malgioglio, che ha già ipotizzato una vittoria degli Azzurri. Litigherà con il suo amico turco fino a questa sera sui pronostici? Probabilmente sì. “Voglio vedere la partita e tifo Italia”, ci racconta il cantante. “Ma il mio amico turco, che in questo periodo si trova da me a Milano, tiferà per la sua squadra. Non so come finirà tra noi stasera”. E i fan di Cristiano sono in attesa di capire quello che accadrà sui suoi social: uno spettacolo imperdibile per tutti.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. Rotto il silenzio: ecco i motivi dell'addio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.