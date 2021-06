L'ira di Al Bano, ma quale rottura con Loredana Lecciso! "Con lei vorrei altri 50 anni d'amore"

Francesco Fredella 15 giugno 2021 a

“Con Loredana vorrei altri 50 anni di amore”, Al Bano Carrisi a Il Tempo e Libero e smentisce categoricamente le voci sulla rottura con Loredana Lecciso. “Smentite. Smentite. Vorrei vivere con Loredana altri 50 anni di amore come quello che stiamo vivendo”, dice al telefono.

Solo pochi minuti fa, vari siti avevano riportato la notizia legata ad una presunta rottura con Loredana Lecciso. Ma si tratta di una gigantesca fake news. Perché lo stesso Carrisi, sempre al telefono, precisa che con Loredana sta vivendo un momento d’oro. Tra l’altro, proprio ieri, la coppia ha festeggiato a Cellino San Marco i 20 anni di Jasmine (la loro primogenita) che sta cavalcando un grande successo con il suo secondo brano che s’intitola “Dinamite”.

Nessuna crisi. Nessuna rottura. Al Bano e Loredana sono uniti più che mai e le voci su una presunta crisi sono del tutto infondate. Carrisi, sempre al telefono, ribadisce: “Sto benissimo con Loredana”.

Nei mesi scorsi Carrisi aveva raccontato in tv da Mara Venier di avere un sogno nel cassetto: far incontrare, magari a cena, Loredana e Romina Power. Un modo per far avvicinare le due donne. Per la verità, la Lecciso - già da tempo - aveva invitato la Power a prendersi un caffè e fare una chiacchierata con lei. Ma l’appello, a quanto pare, è rimasto inascoltato.

