Stefano De Martino e Paola Di Benedetto pizzicati insieme in barca. Il gossip impazza, cosa c'è sotto

Giorgia Peretti 02 luglio 2021 a

a

a

La stagione dell’amore è iniziata, ad incoronarla arriva la notizia di un presunto avvicinamento tra Stefano De Martino e Paola Di Benedetto. I due sono stati avvistati sulle sponde della Costiera Amalfitana, lo scorso weekend. Secondo alcune indiscrezioni avrebbero passato dei giorni di relax sulla stessa barca insieme ad alcuni amici. Il conduttore di Made in Sud e la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 si conoscono da tempo ma sembrano frequentarsi da circa due settimane. Ma qui tornano utili i profili social. Infatti, ad inizio giugno entrambi si trovavano sulla penisola sorrentina, gli scatti pubblicati sui rispettivi account Instagram hanno fatto sospettare qualcosa ai più avvezzi del gossip, sebbene i diretti interessati abbiano fatto molta attenzione a non disseminare indizi. Così dopo pochi, giorni arriva la paparazzata che fugherebbe ogni dubbio.

Elettra Lamborghini sfotte Tommaso: Temptation, la frase ad alto tasso erotico

L’ex madre natura e l’ex ballerino di Amici sono stati pizzicati su una barca intenti a godersi le bellezze della terra di De Martino. Tra di loro, dunque, sembrerebbe essere scoccata la scintilla. Nelle settimane scorse la modella vicentina aveva ufficializzato la rottura con il suo ex fidanzato, il cantante Federico Rossi. Tuttavia, ascoltando i primi rumors, sembrerebbe solo un ricordo lontano per la Di Benedetto, pronta a rimettersi in gioco dopo tre anni d’amore e di convivenza. Ma tornando alla nuova coppia, sembra che l’attrazione sia nata in tempi non recenti da De Martino. Stando a ciò che si legge su “Very Inutil People” che riporta in esclusiva la notizia, pare che per il conduttore napoletano non sia stato facile conquistare le attenzioni della bella vicentina. Secondo alcune fonti vicine al portale, pare che De Martino abbia cominciato a corteggiare Paola Di Benedetto quando era ancora fidanzata. Tuttavia, pur lusingata dal corteggiamento del bel conduttore, Paola “non ha mai lasciato che queste interferissero nella sua relazione con Federico Rossi”.

De Martino non si sarebbe arreso continuando a corteggiare la showgirl fino a conquistare le sue attenzioni. Sembrerebbe però, che nel dietro le quinte ci sia stato “l’aiuto da casa”, quella di De Martino. Perché stando a quanto si vocifera, la sorella del conduttore, Adelaide De Martino, sembra essere molto amica di Paola Di Benedetto fatto che potrebbe aver influito nella fase iniziale della frequentazione. Per il momento nessuna conferma così come nessuna smentita, ma l’estate è lunga e i due potrebbero fare qualche passo falso ed uscire allo scoperto. Nel frattempo, ai fan non resta che attendere.

Gregoraci e Alan Palmieri, il grosso caso esplode sul palco di "Battiti Live"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.