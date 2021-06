Su RaiPlay arriva la serie ispirata a #lepiùbellefrasidiosho con Neri Marcorè e Carlotta Natoli

30 giugno 2021 a

Dai social alla prima pagina de Il Tempo fino alle librerie e alla tv nazionale. Ora #lepiùbellefrasidiosho diventa anche fonte di ispirazione per una serie televisiva. Tra le novità fronte fiction che arriveranno sul piccolo schermo nel prossimo autunno spicca la serie esclusiva per RaiPlay #lepiùbellefrasidiosho, ispirata al famoso fenomeno social di Federico Palmaroli.

Secondo il sito Teleblog la serie vedrà protagonisti Neri Marcoré e Carlotta Natoli. Questa l'anticipazione della trama: "Enzo Baroni è sempre stato un uomo buono, forse troppo, uno che quando gli mettono i piedi in testa risponde con un sorriso ma dentro lo avvolge un velo di tristezza. Poi, un giorno, qualcosa gli stravolge la vita ed Enzo sparisce per mesi. Quando torna perfino la moglie fatica a riconoscerlo: indossa un mundu indiano, ha la barba lunga e l’aria serafica di un santone. Nessuno sa dove sia stato, ma ora che ha questo aspetto, gli abitanti del quartiere sembrano ascoltarlo, anzi, pendono dalle sue labbra: le vecchie frasi di saggezza popolare romana a cui lui affidava

da una vita la sua genuina ironia, ora le ascoltano con la devozione che si riserva alle massime di acuta profondità. Queste e una fortuita serie di coincidenze trasformano Enzo in un guru di quartiere, prima, e di tutta Roma, poi. In poco tempo diventa per tutti “il santone di Centocelle”".

La serie é composta da 10 episodi da 25 minuti e prodotta da Simona Ercolani per la Standbyme in collaborazione con Rai Fiction.

