“Le tette mi hanno cambiato la vita”, la confessione hard di Pamela Prati

Non è Mark, come quel Caltagirone inesistente che le ha rovinato la vita. E' Marco, Travaglio, il direttore del giornale che sembra lontano anni luce dalla vita e dalla storia di Pamela Prati. Eppure è proprio al Fatto quotidiano che la diva, ancora terribilmente sexy a 63 anni, decide di raccontare la sua vita. Tutta meno quella parentesi - Mark - che vuole proprio dimenticare.

E allora vai con la confessione a Marco. Che parte da dove tutto è iniziato: “Da piccola ero magrissima e senza forme. Ne soffrivo. Quando sono arrivate le tette ho cambiato approccio con la vita”. E che cambio! Varietà, copertine di Playboy da sola e con Adriano Celentano, commedia sexy all'italiana con Lino Banfi (“Con lui ho girato un cult assoluto, citato pure da Tarantino: "La moglie in bianco...l'amante al pepe"...Io uscivo dalla vasca da bagno e Lino sbirciava da dietro la porta; mostravo le forme granitiche del mio corpo”) e ovviamente il Bagaglino di Pingitore.

Una vita da icona sexy: “Le mie scene ancora oggi fanno sognare”, riempita di corteggiatori, pronti a proposte indecenti: “E ho dato dei begli schiaffoni. Pingitore mi chiamava sempre Selvaggeria. Nel periodo d'oro, quello del Bagaglino, mi è arrivato di tutto, anche dei collier di diamanti e li ho rispediti indietro. In un caso se lo semo magnato: era una cassa clamorosa di pesce, anzi di aragoste...”. Racconta di Walter Chiari che le andò a portare un copione in Giamaica, e non consumarono quel che ci si aspetta, ma una canna sì. E di Gabriella Ferri che era fragilissima e le ripeteva sempre: “Sei una frescona come me, perché sei bona: non ti fidare di nessuno”.

Spiega che i politici fingono e recitano meglio degli attori, e racconta del lungo tempo che passava al Bagaglino Giulio Andreotti. Passava a trovarli anche Silvio Berlusconi: “Si piazzava sul palco e raccontava le sue barzellette sconce”. Poi le liti con Valeria Marini, con la quale venne alle mani: “E lei per liberarsi di me si è graffiata con il mio bracciale di diamanti”. Da una vita è assediata dai corteggiatori, ed accade ancora oggi: “Ho ammiratori di 20 anni fa che mi definiscono più bella di allora”. Oggi Pamela Prati torna in pubblico come cantante: ha inciso un disco - L'Estate è adesso - e girato una video clip con un vestito tutto rosso che mette in generosa luce due gambe ancora da invidiare e perfino quel davanzale che le fece scoprire la vita...

