"Vive con me", Fabrizio Corona esce allo scoperto. Chi è la nuova fidanzata

Giorgia Peretti 25 giugno 2021

Fabrizio Corona torna ancora una volta agli arresti domiciliari. L’ex re dei paparazzi ha da poco affrontato le pesanti accuse mosse dalla sua ex moglie, Nina Moric, la quale ha deciso di chiudere ogni rapporto futuro con lui. Nel frattempo, però, “il bello e tenebroso” sembra aver intrapreso una storia d’amore con un'altra donna, Sophie Codegoni. La giovane, classe 2000, è stata la tronista di Uomini e Donne nell’ultima stagione, al momento, il suo nome è al centro del gossip per i presunti flirt (poi smentiti dalla diretta interessata) con Niccolò Zaniolo, calciatore della Roma. Ma contro ogni aspettativa, la conferma della frequentazione arriva dalle stories Instagram di Fabrizio Corona.

Lo dichiara lui stesso durante una discussione con gli agenti della polizia, arrivati a casa sua in seguito alla segnalazione dei vicini di casa per schiamazzi notturni. Chi si trova nella casa di Corona riprende lo scontro con le forze dell’ordine e nell’inquadratura spunta anche la Codegoni, seduta vicino al tavolo del salotto, intenta a fumare una sigaretta. Agli occhi più attenti, non è potuto sfuggire il dettaglio dei vestiti indossati dall’influencer, gli stessi sfoggiati poche ore prima in uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram.

Secondo quanto appare, Corona ha giustificato agli agenti la presenza della giovane donna così: “È la mia fidanzata, la mia convivente”. Sophie Codegoni non sembra accorgersi di essere ripresa, al momento non si è esposta né smentendo né tantomeno confermando le voci che aleggiano sul suo conto. Delle indiscrezioni che sarebbero trapelate proprio dalla bocca del re del gossip. Secondo i ben informati, per la Codegoni, non sarebbe la prima volta a casa di Corona. I due frequentano gli stessi amici e la giovane è comparsa più volte durante degli scatti all’interno di un appartamento che sembrerebbe assomigliare molto a quello di Fabrizio Corona. Inoltre, secondo il giornalista Alberto Dandolo, l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe presto riaffacciarsi su Canale 5 per una nuova occasione lavorativa: “Gira voce che la bella influencer - scrive sul settimanale Oggi - sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6, in onda a partire da settembre sulla rete ammiraglia del Biscione”.

