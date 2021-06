Fabrizio Corona, "schiamazzi notturni". E a casa arrivano nove poliziotti: attimi di panico

20 giugno 2021 a

Parte la segnalazione per schiamazzi notturni e a casa di Fabrizio Corona bussano nove poliziotti. Non c'è pace per l'ex fotografo dei vip che davanti agli agenti dà in escandescenze. Attimi di tensione e la scena viene ripresa con il cellulare. "Venite pure a prendermi e rinchiudetemi di nuovo - dice l'imprenditore - Sto giro mi taglio la gola. L'indirizzo lo conoscete, è sempre lo stesso. E lo conoscete anche bene a quanto pare",

E dopo la minaccia estrema l'appello disperato: "Sono stanco, non ce la faccio più, ve lo chiedo per favore, lo chiedo al Presidente della Repubblica. Lasciatemi vivere in pace la mia vita legale con i miei immensi problemi". Il blitz è finito sul suo profilo Instagram dove Corona nella didascalia ha scrittoi: "1 2 3 4 5 6 7 8 9 poliziotti. La verifica è negativa, Nessuno schiamazzo, c'erano solo 9 poliziotti".

