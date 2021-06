Bufera su Madame. Fan su tutte le furie: nessuna foto con chi non compra i miei cd

Giorgia Peretti 20 giugno 2021 a

La fama dà la fama toglie. Madame è finita nell’occhio del ciclone per aver pubblicato un messaggio su Twitter di poco gusto secondo alcuni utenti, scatenando così la polemica sui social. La cantante, divenuta famosa al grande pubblico grazie alla partecipazione a Sanremo 2021, è una delle artiste più in voga negli ultimi mesi soprattutto tra i giovanissimi. Sul palco del Festival ha presentato “Voce” conquistando poco dopo un’ampia fetta di pubblico che la dichiarava già vincitrice. Tuttavia, la vittoria non è arrivata ma al termine della kermesse canora, Madame ha pubblicato il suo album scalando in pochi giorni le classifiche italiane. In tanti sono in attese del tour che vedrà la cantante veneta protagonista nei maggiori palazzetti d’Italia. Un riscontro caloroso quello del pubblico che però viene freddato da un cinguettio dell’artista, mandando i fan su tutte le furie.

Madame ha scritto di non essere disposta a concedere una foto mentre sta mangiando se il fan in questione non ha comprato il suo cd o è solito andare ai suoi concerti: “se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo”. Insomma, un messaggio abbastanza duro che lascia spazio a poche interpretazioni, con buona probabilità dettato dalla poca esperienza della cantante ma che ha sortito degli effetti molto pesanti. L’hashtag Madame è salito tra i trend topic di Twitter e i commenti indignati sotto il suo post crescono ora dopo ora. “Il modo in cui oggi sei Madame grazie a questa gente e domani potresti tornare ad essere solamente una scorbutica veneta di 19 anni… sembra che tutto vi sia dovuto e che ci siate fatti da soli… il problema è che senza la gente non sareste nessuno… o forse arte incompresa” – digita irritata un’utente. Sotto il tweet c’è anche chi ironizza: “A me questo tweet fa molto ridere, perché immagino Madame che ti chiede se hai ascoltato il disco, se hai preso il CD e sei hai preso il biglietto e poi, magari, si alza” e ancora: “Al posto del green pass allora serve il madame pass con una certificazione su tutti questi requisiti”. “Ho il cd e credo proprio sarà l'ultimo, quando cominciate a lanciare frecciatine al pubblico, che è quello che vi fa salire nelle classifiche, è segno che forse avete sbagliato mestiere” - scrive indignato qualcun altro.

Sulla polemica è intervenuto anche Ermal Meta, il cantante ha scritto un tweet riferito alla giovane rapper: “Franci, questo tweet verrà preso male come successe con il mio di qualche anno fa (in effetti il mio fu un po’ una ca*ata). Se stai passando una brutta giornata, dimentica Twitter”. Insomma Madame sembra scivolare su una buccia di banana, per ora nessuna risposta dalla diretta interessata, ora i fan si aspettano delle scuse.

se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo — madame (@sonolamadame1) June 19, 2021

