Sangiovanni e Giulia Stabile, "video al mare". Che combina la coppietta di Amici

Giorgia Peretti 19 giugno 2021

Sono una delle coppie più amate di Amici 20, Sangiovanni e Giulia Stabile. I due si sono conosciuti all’interno del talent show di canale 5, dove hanno mosso i primi passi rispettivamente come cantante e ballerina. Un percorso segnato dal supporto del pubblico, complice anche la nascita della loro love story sotto i riflettori, che li ha condotti al trionfo nella fase serale nelle loro categorie. Ma non solo, sembrerebbe che Sangio e Giulia siano molto richiesti anche dal mondo del gossip a dimostrarlo uno shooting fotografico realizzato a Fregene dove i due sembrano delle vere star, intenti a scattare delle foto per l’estate 2021.

Non si conosce ancora la destinazione del servizio fotografico, i ben informati ipotizzano che si tratti delle riprese del videoclip di Malibù, la canzone del cantante di Amici diventata in pochi giorni la hit del momento. Altri invece, vagliano l’ipotesi di un’esclusiva per dei settimanali di gossip come “Chi” oppure “Vanity Fair”.

Ad ogni modo è bastato uno scatto rubato e poi postato sui social ad accendere la curiosità dei fan attorno ai due ragazzi. Sangiovanni e Giulia vengono ripresi su una spiaggia del litorale romano assieme a un team di fotografi. Sono scesi coperti da dei grandi ombrelli: hanno raggiunto la riva e tra baci, sorrisi e abbracci sono stati guidati dagli esperti per degli scatti molto passionali. Dunque, nessuna fuitina lontana dai riflettori bensì una gita al mare per lavoro. Ad immortalare i retroscena dello shooting è stato un fan della coppia che appollaiato nei pressi della spiaggia è riuscito a strappare alcune immagini e girare dei mini-video. “Ho potuto fare solo questo perché un tipo mi ha sbroccato dicendo che non potevo fare foto” – specifica in un tweet. Poi su Instagram si sono aggiunti altri filmati. Cosa bolle in pentola per la coppia? Da quelle foto rubate è partito il totoscommesse nelle fanpage, certo è che un posto nel mondo dello spettacolo ormai è assicurato.

