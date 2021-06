La grande fuga da Mediaset: l'astro nascente Giorgia Rossi se ne va sedotta da Dazn

Arnaldo Magro 19 giugno 2021 a

Che negli ultimi tempi sia cambiato qualcosa in casa Mediaset lo dimostra il fatto che, anche quelle figure più note e riconoscibili del Biscione, siano tentate di cercar fortuna altrove. L’ultimo caso porta il nome di Giorgia Rossi. Bella ma soprattutto brava giornalista romana. La proprietà se ne innamorò non molto tempo fa e decise di puntare forte su di lei, facendone un volto noto per il grande pubblico. Nomi ben più blasonati, furono accantonati, pur di farle spazio. Il futuro in azienda sembrava nelle sue mani. Prime serate, eventi e visibilità, a poco sono servite evidentemente. L’astro nascente di casa Mediaset, saluta tutti e se ne va a Dazn. Con un contratto, probabilmente molto più corposo. Alle spalle di Dazn un progetto ambizioso che contempla Open Fiber e coinvolge forse, anche il colosso Telecom.

Dicevamo Rossi, D’Urso ma non solo. Più di uno, ha la valigia in mano. Altri giornalisti, anche di «peso», soprattutto in ambito politico, sarebbero scontenti e dunque intenzionati a guardarsi attorno. Lontani i tempi in cui l’approdo a Mediaset rappresentava un punto di arrivo. Ora somigliante più ad un traghetto, che conduce invece a lidi migliori e gratificanti.

