Diletta Leotta, "perché lascia Dazn e lo stipendio". Il sospetto su Can Yaman

Tempo di telemercato nel panorama sportivo. Sembrerebbe che Diletta Leotta sia pronta a lasciare l’emittente sportiva di cui è il volto per cimentarsi in nuovi ambiti professionali. Un’estate rovente per Dazn che da un lato si aggiudica i diritti televisivi della Serie A per le stagioni 2021-2024, mentre dall’altro, con buona probabilità, vedrà la partenza della sua front-woman d’eccellenza.

Ad accendere la miccia sarebbe stato il giornalista Sandro Sabatini, ex volto Sky ora a Mediaset, che durante una diretta sul social network Twitch ha svelato: “Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV”.

A seguire sono arrivate le parole di un altro giornalista sportivo Paolo Bargiggia che sul suo blog sembra confermare l’indiscrezione e rilanciandone la risonanza: “La Leotta non sarebbe così certa di vedersi rinnovare il contratto da 400 mila euro a stagione […] In questi giorni è stata ingaggiata da Mediaset Giorgia Rossi che lascia la tv di Berlusconi dopo l’assunzione a tempo indeterminato avvenuta soltanto a fine 2018 dopo la chiusura di Premium Sport”.

Ma non è finita qui, nelle ultime ore si conta anche il tweet di un altro giornalista, Maurizio Pistocchi che sembra confermare quanto detto dai colleghi: “Dicono che la bella conduttrice, poco riconoscente nei confronti dei suoi Pigmalioni, abbia già firmato il passaggio a un’altra emittente. Si annunciano scintille con la bella di Catania “ ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli.

Insomma, stando ai primi rumors nel settore si tratterebbe di un passaggio di testimone a suon di meches tra le due bionde conduttrici. Nessuna conferma né smentita da parte della piattaforma di streaming tantomeno dalla conduttrice siciliana. Ad ogni modo alla Leotta non mancheranno gli impegni, oltre l’appuntamento quotidiano su “Radio 105” accanto a Daniele Battaglia ha da poco debuttato come concorrente di Celebrity Hunted 2, in onda su Amazon Prime Video.

