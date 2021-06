Voglio un figlio da Francesco, la bomba della Cannavò dopo l'Isola dei famosi

Francesco Fredella 16 giugno 2021 a

“Sono fidanzata con un fisioterapista. Ora voglio un figlio": Rosaria Cannavò; dopo l'Isola dei famosi, rompe il silenzio. E svela anche l’identikit del suo fidanzato, che è rimasto in incognito fino ad oggi. “Ho preferito tutelare la nostra privacy”, dice a RTL102.5 News durante Trends&Celebrities. L’intervista è l’occasione per raccontare i retroscena della sua permanenza nel reality di Ilary Blasi e della sua storia d’amore.

Ma andiamo per gradi. Capitolo “affari di cuore”. Dopo vari fidanzati calciatori, ha conosciuto l’imprenditore ligure Andrea Berti: il matrimonio nel 2018 e poi il divorzio. Tutto nel più totale silenzio stampa. Senza copertine o interviste. Ma a RTL102.5 News arriva la bomba: "Sono fidanzata da un anno e mezzo, ho cercato di tenere tutto nascosto, i giornalisti sono in agguato. Ma ora lo confesso a voi, si chiama Francesco Casagrande. Ha 35 anni e fa il fisioterapista a Roma". Una vera bomba sganciata in diretta. "Rasato, occhi verdi. E' questo l'identikit non dico altro", continua la Cannavò che poi dice di averlo conosciuto ad una cena grazie ad amici in comune. Ora pensa in grande. “Voglio costruire una famiglia con lui”, racconta.

Parla anche di Awed, che ha vinto l'Isola, e di Fariba (con lei c'è stato uno scontro molto forte). "La più grande delusione dell'Isola è stata Fariba, una vera stratega. Davanti alle telecamere mi attaccava e dietro mi allisciava, come si dice dalle mie parti. Parlava troppo, era logorroica. Forse anche questa è una strategia ben precisa che ha messo in piedi". Adesso, però, la Cannavò si toglie tutti i sassolini dalle scarpe. E senza freni racconta: "Salvo solo Matteo Diamante e la Titocchia". Tutti bocciati, insomma.



Ora la showgirl guarda al futuro, senza dimenticare i successi che hanno scandito la sua vita in questi anni. Ha lavorato in tv a Sarabanda, I Raccomandati, I Migliori Anni, Paperissima e Un, Due, Tre… Stalla. La sua carriera è lunga vent'anni, a partire dal 2000. Ha recitato nel film La suite, di Fabrizio Manfredini e ha realizzato anche un calendario (senza veli). La rivedremo sul piccolo schermo? Probabilmente sì.

