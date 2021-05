Isola dei Famosi, "ha rotto i cog**oni" I naufraghi sbottano contro Isolde Kostner

Giada Oricchio 13 maggio 2021 a

Insofferenza e nervosismo. Al 59esimo giorno sull’Isola dei Famosi, i naufraghi se la prendono con la leader della settimana Isolde Kostner. “Non fa niente se non dormire” osserva Andrea Cerioli e Ignazio Moser: “Ha rotto i cog**oni con i fruttini”.

Il gruppo dei primitivi e quello degli arrivisti sono stati riuniti definitivamente, ma la convivenza è tutt’altro che pacifica. Basta una granchiata di notte, un’occupazione bulgara dei “divanetti” o un po’ di disordine tra pentole e coltelli a suscitare musi lunghi e malcontento. Il più irrequieto è Andrea Cerioli che patisce la riunione come fosse un'invasione di campo: “Sono spiazzato, mi rompe i cog**ioni questa situazione, avevamo trovato il nostro equilibrio e invece siamo di nuovo in 12”, lo segue Ignazio Moser: “Mi sento spaesato. Quando c’è da fare rompono i co***oni, quando non c’è da fare niente stanno sempre in mezzo”, mentre Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò sottolineano di non essere ospiti, ma naufraghi titolari a tutti gli effetti e rimproverano ai compagni d’avventura in Honduras di mancare di spirito di adattamento.

A calamitare tutta la tensione è Isolde Kostner, imbattibile leader della settimana. La campionessa ha l’abitudine di nominare gli altri isolani adducendo come motivazione lo scarso impegno e la prolungata inedia. Una spiegazione che non convince Angela Melillo (a sua volta criticata da Miryea per la tendenza a non esporsi): “Non possiamo pensare di avere persone che ti puntano sempre il dito se fai di meno” e Awed: “Se mi riposo un attimo sui divanetti e vedo che si avvicina Isolde penso ‘oddio non sto a fare niente’. E’ una cosa sbagliata, ognuno deve fare il suo quando vuole. E non mi pare che lei faccia tutto questo movimento, lei critica tanto gli altri, ma non mi pare che si dia da fare. Stamattina era sui divanetti, poi in disparte a dormire, lei ha sempre nominato dicendo che gli altri non fanno niente. Scetati che l’aria è doce!”.

Dello stesso avviso Andrea Cerioli: “Mi fa sognare Isolde, ha nominato tutti perché non fanno un ca**o e io non l’ho mai vista fare niente a pranzo e cena. Va su, prende 4 legnetti, poi il resto della giornata schiaccia fruttini che si mangia solo lei e dorme. Mi sembra un’ospite!” e Ignazio Moser: “Eh con questi ca**o di fruttini ha rotto i co***oni!”.

