Ora è ufficiale: Rosa ha lasciato Deddy. Lo sfogo su Instagram

"Ricomincio da me stessa": Rosa di Amici annuncia di aver lasciato Deddy. Notizia ufficiale. La loro storia arriva ai titoli di coda. Lo sfogo sui social lascia tutti senza fiato, ma la notizia era già nell'aria. La fine della storia tra Deddy e Rosa, entrambi ex concorrenti dell'ultima edizione di Amici, adesso è proprio vera ed i fan della coppia nata nella scuola di Maria De Filippi devono farsene una ragione. Deddy e Rosa non sono stati gli unici ad innamorarsi tra un passo a due e una canzone: anche Giulia Stabile, vincitrice di questa edizione, e SanGiovanni si sono innamorati durante il programma.

Torniamo a Deddy e Rosa. Un vero fulmine la fine della loro storia, che potrebbe non ricominciare più da dove è finita. “Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta", dice. Poi spiega l'importante d uno stop così: "Silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole”.

“La relazione tra me e Deddy – racconta Rosa - pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato“. La ballerina dice di essere pronta a ricominciare da sè: la rottura, in questo caso, sembra definitiva.

Rosa sottolinea che, proprio perché nutriva il desiderio che la relazione non prendesse una brutta piega, ci ha messo “un po’ di più a parlarne apertamente”. Tuttavia tiene a ribadire che le cose possono andare o non andare. D’altra parte tutto ciò fa parte del gioco della vita e “soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente”, racconta. "Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene”, la confessione di Rosa non lascia spazio alla possibilità di un riavvicinamento. Stop. Finisce tutto così.

