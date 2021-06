Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin, la rivelazione sessuale della modella. Così lascia di stucco i fan

13 giugno 2021 a

Lei modella e influencer, lui frontman del fenomeno musicale che ha travalicato le frontiere dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest. Parliamo di Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin. La relazione tra i due è sotto la luce del sole dopo l'ammissione del cantante romano tampinato dai paparazzi. I due starebbero insieme da ben quattro anni.

A rivelare dettagli e confessioni sulla loro relazione non solo è proprio Giorgia Soleri, che ha risposto alle domande dei suoi numerosi follower su Instagram.

La modella è, tra le altre cose, molto attiva in campagne sociali e interviene spesso nel dibattito pubblico. E così un fan le chiede se la confessione di Damiano ai giornalisti sulla loro storia sia in linea con il "femminismo" della modella. “Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?” replica Soleri con una serie di domande che respingono le accuse velenose.

Damiano aveva spiegato a Vanity Fair: "Avevo i paparazzi sotto casa mattina e notte. Così, dopo quattro anni di relazione, ho fatto il suo nome. Continuo ad avere i paparazzi sotto casa mattina e notte, ma almeno non devo più nascondere nulla", giustificandosi così della rivelazione improvvisa.

Giorgia Soleri ha parlato anche del suo orientamento sessuale. Su Instragram le hanno chiesto se fosse omosessuale: "No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!”, ha detto la Soleri.

