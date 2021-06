Michele Merlo, le condizioni del cantante di Amici: "Le speranze in una ripresa..." Il dolore della famiglia

06 giugno 2021 a

a

a

Un post su Instagram: "Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?". Poi un'emorragia cerebrale, scatenata da una leucemia fulminante improvvisa, e infine la corsa all'Ospedale Maggiore di Bologna. Michele Merlo, 28 anni, cantante conosciuto come Mike Bird ed ex concorrente di 'X Factor' e 'Amici' di Maria De Filippi nel 2017, è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso. A dare la notizia è la sua famiglia, con una nota diramata dai consulenti. A comunicarlo, attraverso i suoi consulenti, è la famiglia Merlo. Dall'ospedale, invece, il più stretto riserbo.

Poi il papà della star di Amici, raggiunto dai microfoni del tg di Bassano, rilascia un commento tanto lapidario quanto drammatico: "le speranze in una ripresa sono davvero ridotte al lumicino" confessa. Sui social corrono i messaggi di affetto e incoraggiamento. A partire da Emma Marrone, sua coach all'interno del talent di Canale5, che su Twitter scrive: "Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!". All'appello si unisce anche Ermal Meta, giurato di quella edizione, così come Francesco Facchinetti e il concorrente di quest'anno di "Amici" Aka7even. E anche i suoi compagni di viaggio nella trasmissione tv. Riki scrive su Instagram: "Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Sono angosciato e mi sento impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te". E Thomas posta una foto di un loro abbraccio aggiungendo: "Resisti Mike! Siamo tutti con te". Prima di loro, a scrivere sotto il post di Michele era stato Federico Rossi (del duo Benji & Fede): "Forza anima libera". A dare il sostegno al loro beniamino, anche tantissimi fan che si augurano che Michele possa guarire presto.

Michele Merlo di Amici ricoverato per emorragia, cosa dice nell'ultimo post

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.