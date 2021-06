Fedez, "quanto è bella...". Il bluff con Ester Exposito, Chiara Ferragni esplode di gelosia

Giorgia Peretti 05 giugno 2021 a

Fedez le fa uno scherzo e Chiara Ferragni sbotta. A giudicare dalla reazione, la nota influencer non deve aver gradito il gioco architettato dal marito. La coppia ormai ha abituato i propri follower ai battibecchi quotidiani, suscitando l’ilarità di chi li segue. Ma recentemente la Ferragni ha rimproverato il rapper di non ricevere commenti dolci sotto i post da lei pubblicati, esortandolo a scrivere qualcosa di romantico nei suoi scatti di Instagram. L’imprenditrice digitale lo aveva quasi imboccato, suggerendo una frase tipo che le avrebbe fatto piacere leggere a corredo delle sue foto: “Cosa ti dovrei scrivere? Qualcosa come: “Ma quanto è bella mia moglie…” una cosa così” – lamentava la Ferry. Nelle scorse ore, Fedez ha preso in parola i consigli della moglie peccato si sia confuso con un’altra donna, l’attrice spagnola Ester Exposito, suscitando la gelosia dell’influencer.

Il rapper meneghino non ha mai nascosto il suo debole per l’attrice di “Élite” ma questa volta sembra aver fatto infuriare la bella influencer. La Exposito si trova in quel di Milano proprio in questi giorni perché invitata ad una serata evento al Teatro La Scala. Le due donne si conoscono e hanno partecipato entrambe al gala di Bulgari svolto venerdì sera. A quel punto Fedez ha commentato la foto dell’attrice spagnola con una frase che ha fatto il giro dei social: “Ma quanto è bella mia moglie… ah no ho sbagliato post scusate”.

La risposta della Ferry non si è fatta attendere, così munita di smartphone ha immediatamente scritto su Whatsapp a Fedez, un messaggio che lascia poche interpretazioni: “Str***o”. il cantante ha subito provveduto a mostrare la risposta della moglie sulle sue storie di Instagram, scatenando la risata di molti fan. Dopo la pubblicazione della chat privata dei due alcuni utenti hanno redarguito Fedez per aver memorizzato la moglie solo con il nome e cognome. A quel punto il rapper si è dovuto arrendere e ha deciso di cambiare il nome in rubrica della Ferry in: “Chiara amore della mia vita”. Chissà se questo gesto sarà sufficiente per farsi perdonare, ad ogni modo, per fortuna di Fedez il divano in casa Ferragnez sembra essere accogliente.

