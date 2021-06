Chiara Ferragni, "perché copre le gambe". Giallo sulla fashion blogger con baby Vittoria

Giada Oricchio 03 giugno 2021 a

Un misterioso cuore rosso spunta nelle storie Instagram di Fedez. Sull'account ufficiale, il rapper ha postato un video raccontando un aneddoto personale: quando la moglie Chiara Ferragni culla baby Vittoria è obbligata ad andare avanti e indietro per la casa. Il motivo lo ha spiegato lo stesso Fedez: "Ecco le nostre giornate con Vittoria, lei ama passeggiare. Il che comporta che appena ti siedi succede questo...". Pausa di un secondo e la figlia di due mesi scoppia in un pianto inconsolabile. "Ecco... quindi la mamma deve alzarsi e camminare" ha concluso ridendo l'imprenditore, mentre la Ferragni si rialzava e riprendeva a muoversi. E d'incanto la sorella minore di Leone ha smesso di piangere. Una scenetta familiare con un piccolo giallo: il video prima è stato pubblicato senza un grande cuore rosso, poi è diventato un reel con l'adesivo virtuale che sembrava aggiunto di proposito per coprire le gambe della Ferragni. Quando si è seduta, infatti, la minigonna è salita molto e potrebbe aver fatto intravedere qualcosa di troppo.



