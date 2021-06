Cairo svolta a sinistra e fa fuori Luca Telese da La7. La profezia di Facci: "Fattene una ragione, non conduci più"

Arnaldo Magro 02 giugno 2021 a

A pensar male si fa peccato ma molte volte ci si azzecca, diceva Giulio Andreotti. Non dev'esser stata dunque del tutto casuale la stoccata di Filippo Facci indirizzata a Luca Telese. «Fattene una ragione, non conduci più». In effetti l'editore de La7, Urbano Cairo lo ha veramente fatto fuori dal programma estivo. Niente più «in Onda» per Telese che dopo anni al timone, dovrà «gustarsi» la conduzione di Concita De Gregorio sulla dormeuse di casa. Come un telespettatore, qualunque.

Una scelta editoriale che farà discutere quella di virare smaccatamente a sinistra. Il duo Telese-Parenzo, per quanto orientato a gauche, garantiva comunque una certa equidistanza, almeno un dibattito. Ora con l'arrivo della nota penna de la Repubblica, più di qualcosa certamente cambierà. Basti pensare che il controcanto alla giornalista, lo dovrà fare David Parenzo. Che di destra certamente non è. Un brutto colpo per Telese che non se lo aspettava proprio. Eppure voci interne di redazione, sostengono che le avvisaglie ci fossero tutte. Che più volte sia stato chiesto al giornalista, di limitare le sue uscite televisive. Soprattutto nei programmi concorrenti. Invito che il bravo giornalista ha però bellamente ignorato. Per la serie uomo avvisato, mezzo salvato.

