Giancarlo Magalli lascia così? Doccia fredda ai Fatti vostri

Magalli gela tutti. Una vera doccia fredda che lascia senza parole i telespettatori de I Fatti vostri. "Qualcuno aprirà. Voi bussate", dice Magalli all'ultima puntata stagionale de I fatti vostri. Lo storico programma di Rai2, che è il più longevo d'Italia, nella prossima stagione tornerà nella mani di Magalli? Nella scorsa stagione ha concluso l'edizione con un vero record del 7/8% di share. Magalli sarà alla conduzione? Sembra che la partita non sia ancora chiusa. Il motivo è proprio legato alle parole del conduttore, che dice: “Grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà (...). In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà“.

E' ora c'è un rebus: Magalli condurrà ancora I Fatti vostri. Il programma scritto da Michele Guardì potrebbe ripartire (quasi sicuramente) da Giancarlo Magalli, che però dovrebbe avere un nuovo partner. Non ci sarà neppure Samanta Togni che, dopo l'esperienza a I fatti vostri, torna a Ballando con le stelle, lasciando libera una casella importante su Rai2. "Ci lascia ed è un grandissimo dolore per me perché ho lavorato benissimo con lei”, precisa Magalli. Sembra del tutto tramontata l'ipotesi di Salvo Sottile alla conduzione de I fatti vostri e, da rumors, il ruolo di Magalli dovrebbe essere confermato anche per il prossimo anno.

