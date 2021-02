Ecco Mario Draghi al liceo, riuscite a riconoscerlo? La foto di classe (con altri compagni famosi)

03 febbraio 2021 a

Provate a cercare Mario Draghi. Questa è la foto della sua classe nel 1964, seconda liceo classico al Massimo di Roma, tenuto dai gesuiti. Il nuovo premier incaricato, classe 1947, era nella sezione B e l'anno dopo raggiunse la maturità classica. In quegli anni studiavano in altre classi con lui altri personaggi famosi, come Luigi Abete, il presidente dimissionario di Bnl e l'ex capo della polizia e dei servizi segreti Gianni De Gennaro, oltre allo show man Giancarlo Magalli.

In quel liceo hanno studiato in anni diversi anche Luca Cordero di Montezemolo, Antonio Padellaro e Francesco Rutelli oltre al segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni. Scorprire chi è Draghi nel gruppo è semplice: sguardo serio e perfino gelido. Come ora.

(La soluzione all'indovinello? Mario Draghi è quello in alto a sinistra, i lineamenti sono quelli di oggi).

Romano, classe 1947, Draghi ha studiato a Roma, nella sua città, nella veste di allievo prediletto di Federico Caffè. Borsista del Mediocredito, studia e insegna nei migliori campus Usa e consegue un Ph.d in Economics presso il Massachusetts Institute of Tecnology (Mit). Poi inizia la stagione dell’insegnamento all'Università di Firenze dal 1981. Approda, negli anni Ottanta, nei grigi corridoi ministeriali nella veste di consigliere economico del ministro del Tesoro Giovanni Goria, che lo designa a rappresentare l’Italia negli organi di gestione della Banca mondiale.

Sono le tante esperienze che lo rendono nel 1991 il candidato ideale per la poltrona di direttore generale del Tesoro, allora incarico poco retribuito e non troppo ambito. Ma che Draghi con abilità trasformerà in uno straordinario trampolino di lancio che lo ha proiettato fino alla guida della Banca centrale europea. Il 26 luglio 2012, in un intervento a Londra, annuncia che la Banca centrale europea farà tutto il possibile per salvare l’Euro. Il celebre "whatever it takes" che resterà il suo marchio di fabbrica.

