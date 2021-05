Somiglianza choc, la foto di Damiano dei Maneskin scatena i social. Selvaggia Lucarelli, cosa dice sul "complotto"

28 maggio 2021 a

Ci mancava il complotto internazionale che tira in ballo la Famiglia reale inglese. Damiano David dei Maneskin dopo la vittoria dell'Eurovision Song Contest 2021 e la polemica sulle accuse di aver sniffato cocaina in diretta tv - sollevate dai francesi e stroncate dal test anti-droga, negativo, del cantante della band romana - ormai è un pensiero fisso di molti utenti dei social, non solo italiani.

Avete mai notato l’incredibile somiglianza tra me e Michelle Obama? pic.twitter.com/NhMEmFQqJt — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 28, 2021

L'ultima boutade che vede protagonista il giovane rocker è un curioso parallelismo tra lui e Diana Spencer, l'indimenticata Lady D, la principessa triste morta in un incidente d'auto sul Ponte de l'Alma a Parigi il 31 agosto 1997. In quell'occasione morì anche Dodi Al-Fayed, il suo compagno, e il conducente dell'auto, nel tentativo di seminare dei fotografi che inseguivano la coppia in auto, anche se numerose speculazioni sono state fatte sul caso fino a ipotizzare un complotto che coinvolgerebbe membri della famiglia reale e i servizi segreti britannici. Alla base lo scandalo del divorzio dal principe Carlo d'Inghilterra e lo scandalo della nuova relazione di Diana.

Ebbene, e questo cosa c'entra con i Maneskin? Il fatto è che su Twitter è diventata virale una foto "combo" che accosta Damiano e Lady Diana in cui sarebbero evidenti le somiglianze tra i due, a partire dal taglio degli occhi e il sorriso un po' malinconico. A commentare moltissimi utenti, soprattutto stranieri, che rinfocolano le più singolari teorie cospirazioniste.

Una roba che ovviamente non sta in piedi. Selvaggia Lucarelli ha notato un articolo dedicato dal Fatto quotidiano al singolare fenomeno social e gli ha dedicato una caustica battuta. "Avete mai notato l’incredibile somiglianza tra me e Michelle Obama?" ha scritto su Twitter la giornalista e infuencer.

Insomma, tutti parlano dei Maneskin e l'Italia non è mai stata così rock. Una moda momentanea? Cristina Scabbia, la 48enne cantante del gruppo italiano Lacuna Coil che all'estero è una vera e propria istituzione mentre in patria rappresenta un fenomeno di nicchia, si è fatta una domanda a riguardo: "Ora tutti in Italia dicono cose del tipo: 'Il rock non morirà mai'. E quello che penso io, ascoltandoli, è: 'Ma dove eravate fino a qualche giorno fa? Quando ascoltavate pezzi del genere dicevate: 'Ci sono troppe chitarre distorte'. E ora, all'improvviso, si scopre che tutti avevano un animo rock'n'roll. Spero sempre che qualcosa cambi, ma è davvero dura".

