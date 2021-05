Maneskin, bomba sessuale dopo l'Eurovision. "Sono convinta che..." l'ipotesi hard da non credere

26 maggio 2021 a

I Maneskin sono sulla bocca di tutti. Dopo il trionfo continentale all'Eurovision Song Contest 2021 e la relativa polemica per le accuse della Francia di uso di cocaina del cantante Damiano David - rispedite al mittente con tanto di test anti-droga negativo - non si parla d'altro, tanto che le voci anche "hard" sul gruppo romano spopolano sui social e non solo.

Nel marasma social sulla band il sito della rivista Rolling Stone rilancia il tweet dell'autrice televisiva Chelsea Davison: "Congratulazioni, Italia! Non sono mai stata così sicura che quattro persone abbiano sc***to l'una con l'altra", ha scritto la penna tv con chiaro riferimento ai Maneskin (Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio).

Il sito rivela che sul web in lingua inglesela corrispondenza più popolare del termine di ricerca Maneskin è quella con con la parola sesso. "Ha cominciato una settimana fa Ben Beaumont-Thomas del Guardian che nelle schede dedicate ai concorrenti dell'Eurovision Song Contest descriveva così la band romana: 'Secondo un luogo comune, l'Italia avrebbe prodotto la migliore arte e la migliore cucina al mondo, ma non una sola band decente - per non dire del fatto che l'Eurovision non è il posto dove si va per il rock'n'roll. Le chitarre tendono ad avere un suono sintetico e di solito sono usate per produrre power chords buoni per accompagnare una band metal impegnata in un Oktoberfest di zombie o qualcosa del genere. E invece i Måneskin (parola danese per 'chiaro di luna', 12 punti facili dalla Danimarca) hanno un suono rock straordinariamente autentico e solido, come se fosse suonato attraverso ampli Marshall e non via ProTools. Messo sopra a questa musica, il flusso di parole in lingua italiana di Damiano David suona cazzuto in modo sensuale. Sono belli come top model, sarebbero facilmente finiti sulla copertina del NME nel 2003, e saranno un corroborante shot di Jägermaister in mezzo al prosecco della serata", è il panegirico ad alto tasso erotico del giornalista musicale inglese.

Insomma, dietro al successo della band romana esplosa a X Factor e consacratasi grazie al "duplete" con le vittorie al Festival di Sanremo e all'Eurofestival, c'è anche il sex appeal. Che stimola le ipotesi più licenziose.

