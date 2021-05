Maneskin, Victoria De Angelis in posa col bikini: le foto mai viste

27 maggio 2021 a

Continua il successo dei Maneskin che con "Zitti e Buoni" dopo il trionfo italiano a Sanremo hanno conquistato il mondo vincendo agli Eurovision Song Contest di Rotterdam. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria sono i nuovi idoli rock degli adolescenti ma anche di fan molto più anziani fin dall'esordio a X Factor, il talent che li ha fatti conoscere al grande pubblico consacrandoli al successo. Ma cosa si sa della vita privata della band? I riflettori sono sempre accesi sull'unica donna della band, Victoria De Angelis che secondo i bene informati avrebbe anche avuto un flirt con il vocalist dei Maneskin, Damiano David. Sarà anche per questo che il suo profilo Instagram è sbirciatissimo e non sono sfuggiti gli scatti della bassista in bikini, scatti privatissimi e super cliccati dai fan.

