Fabio Fazio e Luciana Littizzetto re del mattone, quanto è ricca la coppia di Che tempo che fa

Andrea Giacobino 27 maggio 2021 a

a

a

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, la coppia di «Che tempo che fa», sono dei piccoli re del mattone e del latifondo. Da una visura catastale aggiornata, infatti, si scopre che il conduttore di origini savonesi ha puntato molto sul mattone e sui terreni in Liguria perché a Celle risulta proprietario di due garage per 100 mq, di una villa di 13 stanze e di 2 case con 5 vani cui si aggiungono 2 garage e altre 2 abitazioni nella vicina Varazze. Sempre a Celle il conduttore possiede molti terreni, per l’esattezza 12 di cui 10 adibiti a uliveto che occupano una superficie complessiva di 7mila mq, Fazio ha un piede nel mattone anche a Milano con due abitazioni signorili di 20 stanze e 2 garage, il tutto detenuto per metà.

"Fazio ha speso 150mila euro per avere Clooney": nuova bomba sulla Rai

Son oltre 40, invece, le proprietà immobiliari della Littizzetto. L’attrice torinese possiede infatti 7 abitazioni con 29 vani complessivi a Bosconero e nella stessa località ha anche la proprietà di 3 magazzini e 2 garage oltre a 5 terreni di bosco ceduo, pascolo cespugliato e seminativo irriguo che si estendono per 4mila 600 mq. La Littizzetto ha investito molto sul mattone anche nella sua città natale: a Torino possiede infatti ben 14 appartamenti per complessivi 35 vani. E nel capoluogo piemontese non mancano 4 garage e 2 magazzini.

Fabio Fazio lancia il reality del vaccino. L'iniezione in diretta spacca i social

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.