Fabrizio Pregliasco, nuovo blitz nel letto degli italiani. Flirt estivi? Vietati sesso e baci. Ma se fate il tampone...

26 maggio 2021

Fabrizio Pregliasco prova a "infilarsi" nuovamente nelle lenzuola degli italiani. Il virologo è tornato sul luogo del delitto, i microfono di Un giorno da pecora su Radio 1 Rai con Geppi Cucciari, per rilanciare i suoi moniti per la vita sessuale degli italiani che a suo tempo avevano provocato critiche e ironie da parte dei colleghi e non solo.

Ma cosa ha detto Pregliasco? Il tema è quello dei flirt estivi, che per il professore devono essere "solo in forma platonica, senza né preliminari, né sesso. I baci? Sono rischiosissimi, i droplet sono fortemente a rischio se il soggetto è positivo”.

Insomma, regole da "amor cortese" se il vaccino non l'avete fatto. Ma i vaccinati, quelli sì, potranno consumare? “Tra loro ci può essere questo elemento di libertà”. Ma non se solo uno è protetto: “Quello è più a rischio diciamo che servirebbe un tampone preventivo”. Sì, avete capito bene, in un incontro galante meglio portarsi dietro il referto.

Le leggi d'amore di Pregliasco riprendono quelle già enunciate dal virologo un anno fa sempre a Un giorno da pecora, che era andato anche oltre, visto che allora il vaccino non esisteva. Pregliasco sconsigliava contatti di qualsiasi tipo anche a marito e moglie: "Il guaio è che anche il nostro familiare può essere in qualche modo asintomatico", diceva promuovendo l'astinenza o le "pratiche onanistiche".

"In coppia un'attività sessuale ha un certo rischio. Le goccioline respiratorie, e anche le deiezioni, sono a rischio. Quindi anche 'variazioni sul tema' possono essere impegnative", diceva chiudendo a qualsiasi tipo di pratica amorosa anche nell'alcova coniugale.

Allora il collega Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, lo aveva messo alla berlina con poche, efficaci frasi: "Credo che il sesso tra conviventi sia giusto da farsi perché fa bene alla salute, fa bene all'organismo e fa bene alla psiche, e in questo momento noi abbiamo tanto bisogno di far bene alla psiche". Arriverà un'altra replica da parte dell'infettivologo?

