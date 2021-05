Stash infuriato: mia figlia vittima di angheria. E denuncia tutti

20 maggio 2021 a

Sono arrivate in aeroporto per prendere un aereo munite di regolare biglietto. Ma sull'aereo che partiva da Pescara non sono riuscite a salire per non si sa quale disguido. La compagna di Stash, cantante dei The Kolors e giudice dell'ultima edizione di Amici, la numero 20 (con Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto), ha raccontato tutta la disavventura sulle Storie di Instagram. Spiegando di essere incappata in una situazione molto spiacevole, con gli addetti di Alitalia, a suo dire, che l'avrebbero trattata male e non si sarebbero curati affatto della presenza della piccola Grace di soli 5 mesi al seguito della mamma, Giulia Belmonte.

"Questa è la foto che immortala mia figlia mentre subisce la prima angheria da parte di una persona talmente schifosa da non avere cuore neanche davanti ad un neonato", scrive il cantante sul suo profilo Instagram. Econtinuq "Stai tranquilla amore. Rideremo facendoci il solletico domani e non oggi. Perché alcune persone sono talmente tristi dentro che non riusciranno mai a ridere come facciamo noi... neanche con il solletico".

Mamma Giulia ha lamentato la carenza di servizio da parte dell'aeroporto che ha costretto madre e figlia attendere senza alcun esito positivo perché il biglietto (da duecento euro) è andato perduto. Ma, a far imbufalire Stash, è stato soprattutto il fatto che nessun riguardo sarebbe stato dimostrato nei confronti della piccola. E oggi partono le denunce.

