Dritto e Rovescio, incursione di Bianca Berlinguer: "Mauro Corona, mi hai tradito ma mi manchi". Accuse alla Rai

14 maggio 2021 a

a

a

Incredibile apparizione a Dritto e Rovescio nella puntata di giovedì 13 maggio su Rete4. Da qualche settimana nella trasmissione condotta da Paolo Del Debbio è ospite fisso Mauro Corona, allontanato da Cartabianca, programma di Rai3, per alcune dichiarazioni forti, che non sono affatto piaciute a Franco Di Mare, direttore della rete. Lo scrittore si ritrova davanti a sé Bianca Berlinguer, conduttrice e giornalista che ha fatto di tutto per far restare Corona nel suo programma, parlando pubblicamente della questione incriminata e chiedendo a gran voce di non arrivare ad un addio con l’opinionista di montagna.

"Ha rotto i cog**oni..." I naufraghi sbottano contro Isolde Kostner

“Ciao Mauro, mi hai tradito. Sei andato ospite fisso nella trasmissione che va in onda su Rete 4 di Paolo Del Debbio. Però ti perdono perché il tuo tradimento è stato per causa di forza maggiore e non dovuto né per la tua volontà né per la mia. Però comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è sempre stato gentile e disponibile. Ma come mi dici spesso tu a telefono, tanto prima o poi io e te torneremo insieme. Un abbraccio a tutti e due” le parole della Berlinguer in un videomessaggio lanciato da Del Debbio a sorpresa.

Doppio spacco vertiginoso tra gamba e seno: Ilary Blasi lascia senza parole

Corona è rimasto spiazzato dall’iniziativa clamorosa: “Che Bianca abbia postato una cosa simile veramente mi ha spiazzato, da lei non me lo aspettavo”. Nei corridoi della Rai non passerà certamente inosservata una presa di posizione del genere da parte della Berlinguer, che rivuole a tutti i costi il “suo” Corona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.