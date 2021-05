Wanda Nara, ecco la foto che fa scattare la censura di Instagram. Estrema dopo la lite con Mauro Icardi

08 maggio 2021 a

La foto era esplosiva, come al solito, e finalizzata a dare una lezione social al marito Mauro Icardi. Ma il post di Wanda Nara con il lato B in bella mostra diventa un caso perché Instagram ha deciso di rimuovere il contenuto scatenando l'ira della showgirl argentina e procuratrice proprio del marito calciatore del Psg. Nonché la delusione di schiere di fan.

Nella foto incriminata Wanda indossa una T-shirt e un tanga neri di dimensioni irrisorie, il tutto spiegato da un commento che svela il motivo di un litigio col suo Maurito: "Mio marito mi ha appena detto che vuole trascorrere le vacanze a casa. Cosa faccio con i miei bikini e con i miei programmi?". Poi il "trivia" rivolto ai follower: "A- Vai da sola, B- Lascialo in campo con i bambini, C- Ucciditi".

L'argentina non lesina sui social i scatti più osè, al limite del nudo e del "vietato ai minori". Ma stavolta qualcosa è andato diversamente e Instagram ha oscurato il post "per non aver rispettato le regole della community". È la stessa Nara a comunicarlo ai followers con una storia social.

"La mia foto aveva quasi 700 mila mi piace. Me l'hanno cancellata perché non seguiva le regole di Instagram. La domanda è, quali sono le regole? - spiega la bella procuratrice - E sono per tutti uguali?". "Sono l'unico fondoschiena pubblicato su Instagram?", ha aggiunto utilizzando l'emoji di una mela rossa. "Sappiamo che talvolta le persone desiderano condividere foto di nudo artistiche o creative ma, per svariati motivi, il nudo non è ammesso su Instagram. Questo riguarda foto, video e alcuni contenuti creati digitalmente che mostrano rapporti sessuali, genitali e primi piani di natiche completamente nude", recitano le regole di Instagram. Che forse, lamenta l'argentina, vengono applicate in modo non omogeneo tra tutti gli account attivi sul social.

