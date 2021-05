Ulisse di Alberto Angela sospeso da Rai1. Bufera ascolti, rivoluzione ai vertici

08 maggio 2021 a

Bomba sulla prima serata di Rai1, ormai in crisi di ascolti e non solo. Non bastavano gli ascolti sotto le aspettative de La canzone segreta e Top 10 di Carlo Conti. Ora arriva la sospensione di un programma storico, in onda da anni. Uno stop destinato ad acuire le polemiche dentro e fuori Viale Mazzini.

A svelarlo è il sito TvBlog che sottolinea gli ascolti deludenti di Ulisse - Il piacere della scoperta, il programma condotto da Alberto Angelo, figlio d'arte del celebratissimo Piero Angelo padre della divulgazione tv in Italia con Quark e Superquark. Ulisse infatti è stato battuto mercoledì sia da Buongiorno mamma su Canale5, ma anche da Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli su Rai3.

La performance negativa avrebbe convinto il Direttore di Rai1 Stefano Coletta a sospendere la trasmissione storico-scientifica sostituendolo con una replica del Commissario Montalbano, vero e proprio tappabuchi di sicuro successo per Rai1.

Coletta è sulla carta direttore Intrattenimento prime time, e quindi se fosse partita la riforma dell'ad Fabrizio Salini "avrebbe dovuto occuparsi delle prime serate di tutt'e tre le reti generaliste Rai", sottolinea Vigilanza Tv che sottolinea come la sospensione di Ulisse denoti "una crisi senza precedenti in seno a Rai1, che potrebbe incidere fortemente sulle sorti della direzione con l'arrivo dei nuovi vertici a breve". L'ex direttrice Teresa De Santis, ad esempio, fu mandata via con ascolti ben più elevati di quelli rilevati oggi.

Intanto ieri venerdì 7 maggio ha vinto la serata dell'Auditel Top Dieci, seppur senza brillare: 3.350.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi è stato seguito da 2.858.000 spettatori con uno share del 16.8%. Una puntata che tra le curiosità, ha visto l'abbandono in studio anzitempo da parte dell'opinionista Iva Zanicchi, a causa probabilmente di una puntura d'insetto che le ha provocato il gonfiamento di una mano.

Per l'informazione e l'approfondimento, su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato un ascolto medio di 1.693.000 spettatori (9%).

