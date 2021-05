Amore vero tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la decisione sul futuro dopo il Grande Fratello

Giada Oricchio 07 maggio 2021 a

Figli e famiglia per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, i due ex concorrenti del GFVip5. In un’intervista a “whoopsee.it”, la coppia, che ha iniziato a convivere subito dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, ha rivelato: “Siamo innamorati e gelosi l’uno dell’altro”. Zenga si è definito “fidanzato” e sulla vita milanese: “Lavoro come agente immobiliare, ma il mio sogno televisivo è fare l’opinionista sportivo, l’unico ruolo in cui mi vedrei è quello considerando che vengo dallo sport. Ma sempre tenendo un lavoro fisso che ti permette di fare progetti e organizzarti”. Rosalinda, invece, ha detto: “Ho tante idee e spero di realizzarne qualcuna, sto studiando canto e mi piacerebbe fare di musical, il mio obiettivo è quello. Però vorrei ultimare gli studi di Teologia e insegnare religione ai bambini. Se mi manca il cinema? Sì, la macchina da presa, le luci, vedremo”.

Giovani, belli e innamorati al punto da sognare una famiglia? Alla domanda, Rosalinda si schernisce: “Facciamo le cose seriamente, speriamo che duri, i presupposti ci sono, se son rose fioriranno”, mentre Andrea la prende alla larga: “Adesso è un po’ presto, però sì per il futuro sì, anche perché ci stiamo avvicinando ai 30 anni, spero che sia la volta buona. Ho capito che era quella giusta fuori dal GF, in casa ci siamo baciati una settimana prima della mia uscita, poi fuori mi convincevo sempre di più che ci stavo bene e che c’era un sentimento importante come l’amore”. E Rosalinda: “La vera prova del 9 è stata la convivenza. Dopo il reality abbiamo passato insieme questi mesi 24 ore su 24. Ci siamo staccati solo domenica scorsa per la vittoria dell’Inter, ho portato fortuna!”. C'è un solo argomento tabù: le vecchie fiction in cui Rosalinda ha recitato con lo pseudonimo di Adua Del Vesco. L’attrice siciliana ha vietato a Zenga jr di guardarle perché “non si riconosce”.

