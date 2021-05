Addio al pupillo di Madonna, Nick Kamen morto a 59 anni

05 maggio 2021 a

È morto all’età di 59 anni Nick Kamen, cantante e modello diventato un’icona negli anni Ottanta. A darne conferma Boy George in un post su Instagram, in cui lo ricorda come «l’uomo più bello e dolce».

Kamen, originario dell’Essex e considerato il pupillo di Madonna, raggiunse il successo globale con "Each Time You Break My Heart", prodotta dalla stessa cantante nel 1986. La canzone raggiunse la posizione numero 5 nella classifica inglese ed entrò nelle prime dieci posizioni nelle classifiche di mezza Europa. Ancora non ci sono dettagli sulle cause della scomparsa del cantante: secondo il Fan Club Kamen nel 2018 si sarebbe sottoposto a cicli di chemioterapia.

Oltre che cantante, Kamen era noto anche come modello: a lanciarlo nel mondo dello spettacolo fu lo spot della Levi's, girato nel 1986 in una lavanderia sulle note della hit di Marvin Gaye del 1968 "Heard It Through The Grapevine". Fu proprio quella pubblicità ad aprirgli le porte del mondo dello spettacolo: Madonna ne rimase affascinata, tanto da dichiarare in un’intervista concessa alla Bbc nell’86 di essere stata «ispirata dal carisma e dalla bella voce di Nick». La sua carriera musicale conta quattro album tra il 1987 e il 1992: tra i suoi successi anche il singolo "I Promised Myself" del 1989.

