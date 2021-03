Madonna risponde alle polemiche a colpi di bondage. Le foto estreme

29 marzo 2021 a

Mai provocare Madonna. Qualche giorno fa l'hanno accusata di avere "rubato" il corpo di una ragazza di 28 anni (Amelia Goldie) per fare un video su TikTok, perché a 62 anni avrebbe avuto la "carrozzeria" bisognosa di riparazione. Così lei ha lanciato il guanto di sfida, recuperando i completi bondage di inizio carriera per "un momento di riflessione" postato su Instagram sfoderando un corpo da fare invidia a molte ventenni.

Il caso del "corpo rubato" è scoppiato quando Amelia Goldie, scrittrice ed esperta digitale, ha condiviso un video su TikTok in cui comparava una foto promozionale di Madonna per l'album Rebel Heart e quella "originale":

"Quando Madonna pubblica una sua foto su Instagram per promuovere il suo album ma in realtà è il tuo corpo (non sto scherzando)" ha scritto Amelia sotto all'immagine usata dalla star come foto promozionale.

