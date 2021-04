L'Eredità, la concorrente sbaglia e non si tiene. Parolaccia su Rai1, cosa fa Insinna

30 aprile 2021 a

Una frase che è pressoché impossibile sentire su Rai1 poco prima dell'ora di cena. Eppure è successo durante L'eredita, il popolare quiz condotto da Flavio Insinna.

A creare scompiglio in studio è la concorrente Giulia che parte male, oltre a essere emozionata fa una gaffe tremenda sul gioco degli abbinamenti. Il conduttore Flavio Insinna le chiede quante sono le regioni insulari italiane, mandando nel panico la concorrente. "Cinque... Insulari?", risponde Giulia evidentemente troppo emozionata . "Insulari... Sardegna e Sicilia..." spiega didascalico Insinna che quasi non ci crede vista la facilità del quesito.

Questo non sarebbe niente se il gioco non fosse proseguito con una reazione di quelle che finiscono per diventare virali sui social. La concorrente infatti si riprende, e va avanti liscia fino al confronto finale con la campionessa Monica.

La domanda di Insinna allora manda di nuovo in confusione Giulia: "Corrente filosofica dell'antichità con la S". La concorrente non ci pensa due volte e spara un "socratica" che si rivela però una risposta sbagliata. E qui la reazione umanissima ma irricevibile in tv, sulla rete ammiraglia del servizio pubblico e in una delle fasce di massimo ascolto. La concorrente si lascia sfuggire un "caz..." che sfugge clamorosamente al conduttore ma non ai tanti utenti che commentano l'Eredità sui social, soprattutto su Twitter .

E Giulia? Ebbene, la parolaccia avvertita solo dagli utenti e dai telespettatori non le impedisce di dare la risposta giusta alla domanda filosofica (si trattava dello scetticismo) e laurearsi campionessa.

