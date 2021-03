Incredibile ma vero: la Rai di Salini promuove Canale 5

Gianfranco Ferroni 05 marzo 2021 a

Incredibile ma vero, la Rai promuove la programmazione di Canale 5. E non si tratta della prima volta. Anche ieri sera, precedendo il Tg1, c’era il consueto appuntamento con “L’eredità”. Nel gioco finale, che attira milioni di telespettatori, Flavio Insinna elenca le parole che possono permettere al concorrente di vincere, trovandone una nuova capace di collegare quelle già conosciute. Che poi in questo caso era “ultimo”.

Sanremo fa flop totale. Gli ascolti vanno in picchiata

Tra gli indizi c’era “capitano”, e questo ha consentito al bravo conduttore di ricordare il capitano Ultimo. Piccolo particolare: Canale 5 trasmette le repliche della fiction “Ultimo” che ha come protagonista Raoul Bova. Ma non era meglio parlare della terza serata del Festival di Sanremo, sulla rete ammiraglia della Rai? Che ne pensa l’uomo che guida l’azienda di viale Mazzini, Fabrizio Salini? Quanti, da casa, snobberanno la manifestazione canora del servizio pubblico per sintonizzarsi sulla rete Mediaset grazie a quanto è stato detto nel gioco “L’eredità”?

