Fabrizio Corona scrive una canzone come omaggio a papà Vittorio

Fabrizio Corona si traforma in cantante. Ora il re dei paparazzi decide di omaggiare suo padre Vittorio, storico giornalista che è scomparso nel 2007 a 60 anni, con un brano che è stato pubblicato su Spotify e Youtube.

"Papà Vittorio, aiutami tu", è il titolo scelto da Fabrizio per questa canzone. Tutto nasce da una lettera immaginaria che in carcere Corona scrive a suo padre: un contatto che parte dal cuore del re dei paparazzi ed arriva dritto nell'immensità. Nel videoclip, che è stato pubblicato anche su YouTube, ci sono anche alcune foto inedite di Fabrizio con suo padre. Come si sa, il re dei paparazzi è sempre stato molto legato a suo padre, ha tatuato il suo nome sul corpo. Segno indelebile di amore.

La canzone, però, viene incisa dal cantante Pierluigi Chiarelli. “Fabrizio ha deciso di scrivere la canzone dopo la scomparsa di suo padre che lo ha molto turbato. Il titolo della canzone è 'Papà Vittorio aiutami tu', titolo che Corona ha cambiato ben tre volte, anche poco prima di tornare in carcere", racconta Chiarelli. "A questa canzone hanno partecipato diversi artisti lucchesi e noti nella musica come Federico Pedichini, compositore e fonico dal grande estro che ha seguito ogni parte di arrangiamento e melodia compreso il mix e mastering. Al basso, con un’ampia esperienza nei vari festival, Maurizio Mazzanti. Alla chitarra classica e elettrica il giovane musicista e promessa di Lucca Emanuele Volpi, insegnante privato e studente del Boccherini, continua Chiarelli. Anche mamma Gabriella, che si è sempre battuta negli ultimi tempi per suo figlio Fabrizio, è molto emozionata all'idea che un brano possa omaggiare suo marito".

