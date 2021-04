Verissimo, Martina Miliddi da capogiro: il video dalla Toffanin con i tacchi a spillo

Giorgia Peretti 24 aprile 2021 a

Martina Miliddi è ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 24 aprile a Verissimo. La ballerina è stata da poco eliminata dal talent show di Maria De Filippi in onda su canale 5. Martina è stata la figura più discussa all’interno del programma, il maggiore bersaglio delle critiche di Alessandra Celentano e dei severi fan sui social. Ha lasciato la casetta di Amici in lacrime ma ora sembra pronta a muovere i suoi primi passi da ballerina dopo l’agognata avventura all’interno del programma. Ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare i retroscena della sua partecipazione al talent e svelare i dettagli più significativi della sua vita personale.

La tristezza per l’eliminazione però ora lascia spazio al sorriso, come si nota nel video postato sull’account Instagram della trasmissione e sul profilo personale della ballerina in cui si annuncia la sua partecipazione alla trasmissione della Toffanin.

Appare in forma smagliante con un tailleur celeste, molto aderente il giusto per dare risalto la sua forma fisica. Una scollatura profondissima che lascia intravedere parte del reggiseno nero sotto la giacca. Nel video sembra scatenarsi con mosse molto sensuali e sinuose, complice il talento nelle danze latino-americane. Insomma, per Martina Maliddi le critiche sono solo un brutto ricordo, ora sembra pronta a godersi il successo fuori la casetta di Amici.

