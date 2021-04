Top Dieci, siparietto sulla pipì in Rai. Loretta Goggi non si trattiene e si accascia sul banco

24 aprile 2021 a

Scherzi e risate nella puntata di venerdì 23 aprile del programma Top Dieci condotto da Carlo Conti. Per il duello con Pio e Amedeo e il loro Felicissima sera, il varietà di Rai1 ha schierato big del calibro di Giorgia, Loretta Goggi e Christian De Sica, autentico mattatore della serata con le sue battute. “Quali sono le cattive abitudini del maschio” chiedono all’attore, che risponde raccontando la propria esperienza personale tutta da ridere: “Non centrare il water quando si fa la pipì. Prima la facevo con la tavoletta e mia moglie Silvia si inca**ava. Poi alzavo la tavoletta ma niente… Ormai la faccio seduto”.

E già questa risposta aveva scatenato l’ilarità dei presenti in studio, ma poi Paola Minaccioni ci ha messo il carico: “La nuova perversione maschile è quella di riuscire a sporcare la tavoletta facendola da seduti come le donne”. La Goggi non ha più resistito allo scambio di battute e si è dovuta letteralmente accasciare sul banco della squadra e non è riuscita più a pronunciare una parola per colpa delle risate.

Carlo Conti non sa cosa dire e rimane in silenzio imbarazzato per qualche istante, prima di riportare l’ordine all’interno della sua trasmissione televisiva. “Non entriamo troppo nei dettagli!” ammonisce il conduttore, che calma gli animi troppo euforici. La puntata era iniziata con un altro momento critico, visto che sempre De Sica ha rischiato una clamorosa caduta a causa di un gradino di cui non si era accorto. "Oh Dio!” l’urlo dell’attore. Forse dei siparietti esagerati in casa Rai.

