Isola dei Famosi, "spacco cocchi con il c**o”. Manuela Ferrera si presenta così: la battuta di Iva Zanicchi

Gli arrivisti sbarcano in Honduras per l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi, giovedì 22 aprile e Manuela Ferrera si distingue subito: “Spacco cocchi con il c**o”. La loro missione? Salvare l’edizione condotta da Ilary Blasi.

I naufraghi languono sulla spiagge di Cayo Cochinos senza dar corpo al surviving game? Peggio per loro. Sono approdati gli “arrivisti”: Rosaria Cannavò, Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamante. Come ha detto l’opinionista Tommaso Zorzi: “Dove li abbiamo presi questi?”. Manuela Ferrera, ex olgettina ed ex meteorina di Emilio Fede al TG4, si è presentata in maniera assai raffinata: “Sono la spaccacocchi, se serve li spacco anche con le natiche” e l’opinionista Iva Zanicchi non si è lasciata sfuggire l’occasione: “Se fa questo con il fondoschiena, chissà cosa farà con le tette!”.

Segue Rosaria Cannavò, ex paperetta e ex fidanzata di Antonio Cassano, soprannominata “la capatosta”. Soddisfazioni dovrebbero arrivare da Matteo Diamante “il grezzo”, modello già visto a “Ex on the beach” e noto per la carica esplosiva di trash soprannominato “il grezzo” e la prezzemolina-attrice Emanuela Tittocchia detta “la ruspa”. L’infornata di vip - avvantaggiati dall’adipe e da un mese di osservazione - è stata buttata nella mischia dell’Isola per contrastare lo strapotere della “sporca cinquina” ovvero la banda formata da Gilles Rocca, Francesca Lodo, Angela Melillo, Valentina Persia e Roberto Ciufoli e per prendere il comando dell’Isola. L’accoglienza è stata un vento di Libeccio: “Ma sono concorrenti a tutti gli effetti?” ha domandato Angela e Ilary Blasi: “Certo, che so venute a salutarvi?!”. Preoccupata Valentina Persia: “Ma quanto dura sto programma?”. I commenti salaci sono stati appannaggio di Elettra Lamborghini: “Quando le ho viste, tutte quelle tette… ho perso un po’ il controllo, quanto ben di Dio”. Gli arrivisti hanno sfidato alla pelota honduregna la vecchia guardia, hanno vinto e gli hanno strappato il fuoco che sarà appannaggio esclusivo del loro accampamento.

