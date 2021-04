Dritto e Rovescio, "ci riesce il Buthan, l'Italia no". Matteo Bassetti da Del Debbio con il dato sconcertante

16 aprile 2021 a

La campagna vaccinale in Italia prosegue a rilento nonostante le continue rassicurazioni del governo e del commissario all'emergenza, il generale Figliuolo. I dati parlano chiaro e a Dritto e Rovescio su Rete 4 il conduttore Paolo Del Debbio si collega con il professor Matteo Bassetti e domanda: "Oggi in Germania hanno inoculato 739mila vaccini. Ma perché noi non si riesce?". Il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova annuisce e tira fuori un altro dato che imbarazza il Belpaese nella morsa della pandemia da oltre un anno: "C'è un piccolo Paese tra India e Nepal, il Buthan, che ha solo 700mila abitanti. Ha iniziato le vaccinazioni il 27 di marzo e oggi ha compiuto il 93% della popolazione. Se ci riescono loro, che non sono ancora un Paese così evoluto, perché non ci riusciamo anche noi?".

Il problema è la mancanza di dosi, conferma il prof ma anche 'organizzazione delle regioni. "Io spero che arriveremo al più presto alle fatidiche 500mila dosi al giorno, ma io spero anche 600 o 700mila. Quest'estate, quando avremo i vaccini, dovremo diventare delle vere e proprie catene di montaggio. Quando andremo su 60enni, 50enne e 40enni lì dovremo raddoppiare la nostra capacità di vaccinazione". Poi il commento positivo sul generale Figliuolo: "Sono fiducioso - precisa però Bassetti - perché il commissario Figliuolo è molto pratico e operativo".

