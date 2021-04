Barbara Palombelli chiude Stasera Italia Speciale: c'è gran movimento in casa Mediaset

Arnaldo Magro 03 aprile 2021 a

Vi è del gran movimento negli ultimi giorni in casa Mediaset. Lo "Speciale" di Stasera Italia, in onda tutti i mercoledì su Rete4, sarà d'ora in poi, condotto dal bravo e polivalente Beppe Brindisi. Si dice che Barbara Palombelli, dopo aver comunicato in diretta la staffetta, avesse tramite il suo agente Lucio Presta, manifestato da tempo la necessità di rallentare un po' i ritmi. Tra Forum ed il prime time, sono in effetti centinaia le ore trascorse in video dalla giornalista. «L'azienda ci aveva chiesto 4 puntate, noi ne abbiamo fatte ben più di 30».

Si apre così una ottima opportunità per il giornalista del Tg4, stimatissimo dalla direzione, di riprendersi quello "Stasera Italia" era, che fino a poco tempo fa, conduceva durante il week end. Le passate frizioni tra Presta e l'azienda, poco c'entrano con la sostituzione in conduzione. Almeno così parrebbe. Anche se le recenti parole dell'agente, potrebbero averne accelerato la scelta. A proposito di nuovi programmi potrebbe partire a breve, su Italia1 in prima serata, un format di tutta cronaca. A condurlo dovrebbe esserci una giornalista donna, già nota al grande pubblico.

