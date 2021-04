Gerry Scotti e la Hunziker fanno il verso ai cinesi. La terribile accusa di razzismo scatena il caos sul web

Giada Oricchio 14 aprile 2021 a

“Michelle Hunziker e Gerry Scotti, i conduttori di Striscia la Notizia, fanno razzismo sui cinesi”. La denuncia arriva dalla pagina Instagram “Diet Prada”, un account da 2,7 milioni di follower, da sempre molto attento a segnalare gli stereotipi e i preconcetti razziali (è la stessa pagina che accusò Dolce&Gabbana di razzismo per una campagna pubblicitaria sulla Cina).

“Diet Prada” ha pubblicato una foto dove la Hunziker e Scotti si tirano gli angoli degli occhi per imitare i cinesi e ridono. Nella caption, dove sono taggati i due conduttori, si legge: “Lunedì sera il tg satirico italiano Strisca La Notizia con Gerry Scotti e Michelle Hunziker ha mandato in onda un servizio sulla sede Rai a Pechino. Gerry Scotti, ex membro del Parlamento italiano, e Michelle Hunziker, un'attrice e un modella italosvizzera, hanno iniziato a deridere la pronuncia del popolo cinese della lettera R, chiamando la rete "Lai" invece di "Rai”. Hanno quindi proceduto a tirare gli angoli degli occhi come si fa nei gesti razzisti destinati a fare la caricatura delle caratteristiche asiatiche. Ad un certo punto, con gli occhi pizzicati, la Hunziker ha parlato in “gibberish”. La trasmissione è stata vista da 4.662.000 di telespettatori e va in onda su Canale 5, rete del gruppo Mediaset di destra e di proprietà dell'ex primo ministro Silvio Berlusconi”.

La pagina “Diet Prada” riconosce che sia Scotti che Hunziker godono di buona reputazione in Italia e che si sono schierati a favore dei diritti delle donne e LGBTQ e ricorda: “In passato la Hunziker, oggi moglie di Tomaso Trussardi, CEO del marchio di moda italiano Trussardi, fu coinvolta in una setta che le fece il lavaggio del cervello e ne abusò mentalmente. Dalla sua esperienza, la presentatrice si è attivata per sostenere le questioni di violenza sulle donne”.

Ma il punto è un altro, è la mancanza di sensibilità e rispetto verso la popolazione cinese. Infatti “Diet Prada” ricorda: “L'Italia è sede della più grande popolazione di persone cinesi in tutta Europa, con circa 310.000 cittadini cinesi sono la terza comunità di cittadini stranieri del paese” e insinua, non velatamente, che l’Italia sia razzista: “In mezzo alla prima ondata di Coronavirus in Italia, le imprese locali hanno iniziato a bloccare il popolo cinese nei loro luoghi. Quattro governatori delle regioni italiane settentrionali hanno anche stabilito che i bambini che tornavano dalla Cina non dovevano frequentare la scuola per due settimane, come riportato dalla BBC. Un comportamento che è stato condannato dall’ex primo ministro Giuseppe Conte che ha detto che non avevano autorità di farlo”. Sempre sulla pagina, sono state ripostate le foto in cui la Hunziker scherza sul suo cane Odino con gli occhi a mandorla chiusi: “Buongiorno dal bambino nudo che ama il sole e fa il cinesino” e un messaggio di un utente che ricorda che una settimana fa, sempre “Striscia la Notizia” definì ne*ro un bambino del Congo in un servizio che aveva l’intento di far ridere.

