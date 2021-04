Belen Rodriguez e Antonino alle Maldive, scatta l'invidia social: "E noi rinchiusi". Si scopre che è lo stesso resort...

Giorgia Peretti 13 aprile 2021 a

a

a

È tempo di relax per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la coppia ha scelto come meta i tropici per concedersi un po’ di intimità prima dell’arrivo della piccola Luna Marie.

Belen Rodriguez, gossip bomba. Nozze flash con Antonino, e sapete chi li sposa?

I due si trovano alle Maldive da poche ore ma hanno già condiviso attraverso i loro account Instagram le foto della vacanza extra lusso. Ma tra gli scatti di spiagge bianche e mari cristallini monta la polemica dei follower indignati sotto al post. È bastata una foto a far scattare la polemica sui social, c’è chi ha ammirato la coppia augurandogli il completo relax, chi si è congratulato con la showgirl per la crescita della pancia (ormai di sette mesi nda) e chi ha preso di mira Antonino, certi che sia stata Belen ad offrirgli la vacanza.

La Celentano fredda De Martino. La frase che fa calare il gelo ad Amici

Infine, gli utenti che non hanno fatto distinzione e hanno preferito insultare entrambi per aver scelto di partire per le vacanze in un momento difficile come questo. La bella argentina è tornata nello stesso resort, un posto che sembra essere di casa visto il commento di “bentornata” dell’account ufficiale della struttura ricettiva. La prima volta fu con Fabrizio Corona, indimenticabili gli scatti seminudi dei due nelle candide spiagge dei tropici. Poi è stata la volta di Stefano De Martino, l’ex marito da cui ha avuto un figlio, Santiago. E infine, torna con il futuro papà di Luna Marie, Antonino.

Belen non resiste alla Canzone Segreta, chi la fa piangere in tv

Immancabili, dunque, i commenti degli haters che si scatenano appena la showgirl argentina pubblica una foto che li ritrae in vacanza alle Maldive. “Evitate di mettere foto di vacanze...addirittura alle Maldive e noi qui chiusi come animali...uno schiaffo alla miseria...io mi vergognerei!” scrive qualcuno. “Loro alle Maldive e noi chiusi a casa” commenta un altro utente. “Ragazzi...beati voi! Io non so neanche come pagare la bolletta del gas!” digita una signora, “Schiaffo morale alla miseria! Tutta questa ostentazione in questo periodo!” rispondono gli altri.

Ma a quanto pare la coppia non ha dovuto spendere nemmeno un euro per questa lussuosa esperienza. Infatti, come appare dagli hashtag in descrizione #suppliedby, si capisce che in realtà sono ospiti del resort di lusso. Arriva la conferma anche da una risposta di Belen alla domanda di un utente: “Ha pagato Antonino giusto?”. “In realtà siamo ospiti del resort!” risponde l’argentina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.