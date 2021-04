Isola dei Famosi, Brando Giorgi fuori di sé. La lite con Gilles Rocca: "A calci in c**o fino in Italia”

Giada Oricchio 10 aprile 2021 a

“Lo prendo a calci in c**o fino in Italia”, Brando Giorgi ai ferri corti con Gilles Rocca e il resto del gruppo dopo il ritiro di Beppe Braida dall’Isola dei Famosi 2021. Beppe Braida ha abbandonato il surviving game dopo aver saputo dalla fidanzata che il padre 90enne è ricoverato per Covid-19 e che anche la madre, 87, è risultata positiva al virus. L’attore comico ha lasciato Cayo Cochinos, in Honduras, tra la lacrime: “Lui è altalenante, non me la sento di continuare, non posso stare qui, scusate”.

Il gruppo lo ha salutato affettuosamente ed è rimasto sulla battigia a vederlo andar via. Valentina Persia è scoppiata a piangere: “Avevamo un’anima molto simile, avevamo paura di dimostrare, mi ha sempre preso per mano come una sorellina. Non aveva filtri a dirti le cose, mi diceva che finché c’ero io, lui era contento. Speriamo Dio che la cosa si risolva in bene, abbiamo perso un bel compagno di viaggio”.

Il Covid arriva fino all'Honduras: dramma per Braida che abbandona l'Isola dei Famosi

Poco dopo è sopraggiunto Brando Giorgi che da alcuni giorni vive da solo alcuni metri più in là rispetto alla capanna principale. L’attore romano ha chiesto cosa fosse successo e quando gli hanno chiesto come mai non era venuto a salutarlo, ha risposto di non essersi accorto di niente. poi ha preso la sua razione di riso ed è tornato nei suoi “alloggi”. Un comportamento che ha inorridito i naufraghi.

Andrea Cerioli ha osservato: “Non ha senso quello che ha fatto, dorme a tre metri da noi e basta. Poi mangia qua e fa tutto qua. Aspetta che sia pronto e arriva, se vuole essere autonomo lo deve essere in tutto. E’ pesante e supponente a 55 anni, poteva parlare, confrontarsi invece ha scelto una comoda via di fuga per emergere secondo lui”, Beatrice Marchetti ha parlato di “manie di protagonismo”, mentre Awed è andato giù pesante: “Che schifo, che schifo d’uomo” e Francesca Lodo: “Per prendere il riso si alza, per fare un saluto a Beppe no”.

Gilles Rocca era molto contrariato per l’atteggiamento di Giorgi: “Brutto, molto brutto che non sia rimasto qui con noi in questo momento perché questo non fa parte del gioco, ma della vita vera. Per quanto mi riguarda si può prendere una pentola, la brace e si fa tutto da solo. A me una cosa del genere fa vomitare. Questo è il gioco, ma se ne va un amico nostro, stai un attimo qui con noi, non prendi il riso e te ne vai”. Poi ha deciso di affrontarlo: “Brando, potevi pure stare insieme a noi perché questo fa parte del gioco, ma adesso si tratta di vita vera, stavi con noi, ti interessavi un paio di minuti. Era più carino, hai fatto l’ennesima figura di me**a” e l’attore a bassa voce e quasi singhiozzando: “Ah sì? Perché voi stavate male? Va bene, hai ragione, ok, ho fatto l’ennesima figura di me**a, è arrivato il capobranco.. se uno riflettesse un po’ di più prima di parlare…”.

Poco dopo Fariba è andata a portargli un altro po’ di riso e l’attore romano ha detto: “Fariba nooo, meglio di no perché se io vengo lì oggi prendo Gilles a calci in cu*o da qui all’Italia, già non l’ho fatto prima… parla… ma che ne sa”.

Isola dei Famosi, Brando fuori, Fariba mortificata e la produzione umilia il cast

