Il Covid non dà tregua neanche all'Isola dei Famosi: Beppe Braida si ritira per il ricovero del padre

Giada Oricchio 09 aprile 2021 a

a

a

Il Covid-19 ha raggiunto l'Honduras e l'Isola dei Famosi. È per colpa del virus che Beppe Braida, l'attore comico ed ex conduttore di Striscia la Notizia ha dovuto abbandonare il surviving game condotto da Ilary Blasi. Dopo il comunicato ufficiale della produzione sul ritiro per "gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore", nel daytime si è visto il saluto di Braida ai compagni di avventura. Il naufrago, in lacrime, ha spiegato al gruppo: "Hanno ricoverato mio padre, ha preso il Covid, non so come sta. E l'ha preso anche mia madre, non me la sento di stare qui in questa situazione. Devo lasciare”.

Clamorosa scelta di Braida: ecco perché dice addio all'Isola dei Famosi

Una notizia devastante e carica di angoscia che ha lasciato sgomenti i concorrenti. Beppe Braida mancherà molto al gruppo, ma soprattutto a Valentina Persia che era naufragata in Honduras proprio con Braida. "Lui è il regalo più bello che mi ha fatto l'Isola, ci siamo presi per mano e ci siamo confidati le nostre paure, è una persona meravigliosa che mi terrò stretta quando uscirò da qui" ha detto la Persia piangendo in un confessionale. Braida è il secondo ritirato dell'Isola dei Famosi dopo Carolina Stramare, l'ex Miss Italia che ha dato forfait poco prima di partire per problemi familiari.

"Due pa**e così, non è tonta come la Isoardi". Isola, sfogo e cannonata contro i naufraghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.