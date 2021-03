Veronica Cozzani scrive a Fabrizio Corona, il messaggio inaspettato della mamma di Belen

Giada Oricchio 30 marzo 2021 a

a

a

Spunta la famiglia di Belen Rodriguez nel caso Fabrizio Corona che, dopo essere tornato in carcere, ha trascorso il suo compleanno dietro le sbarre. "Hai pagato i tuoi errori, ti auguro di tornare libero", è il messaggio inaspettato di Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, ex fidanzata di Corona che il 29 marzo ha compiuto 47 anni. Sui social sono piovuti centinaia di messaggi di auguri e solidarietà, tra cui quello dell'ex suocera.

L'ex re dei paparazzi è tornato in carcere per ripetute violazioni delle regole dell'affidamento. Molti volti noti hanno aderito alla petizione, lanciata dalla madre Gabriella, affinché possa tornare ai domiciliari viste le precarie condizioni di salute psicofisica, ma al momento resta a San Vittore dove ha festeggiato in solitudine i suoi 47 anni.

Video su questo argomento "Com'era Corona quando lo hanno carcerato". Dall'ospedale alla cella, il racconto choc

Tra i tanti messaggi di auguri arrivati sull'account Instagram è spuntato anche quello inatteso della Cozzani: "Mi dispiace molto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa riavere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta”, ha scritto la donna in spagnolo rivelando di essere ancora molto affezionata all'ex fidanzato della figlia.

"Scusate sono incinta", Belen scoppia in lacrime. E Mara Venier manda la pubblicità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.