Avanti un altro, Paolo Bonolis distrutto per il lutto: "Sempre nel mio cuore". Chi è morto

"Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana". Il post pubblicato su Instagram da Paolo Bonolis commuove i fan: il conduttore Mediaset ha condiviso sui social il dolore del cast e degli autori di "Avanti un altro" dopo la morte della signora Eliana, un volto sconosciuto al grande pubblico ma fondamentale e storica collaboratrice del programma di Canale 5. Pioggia di like e di commenti sul lutto che ha colpito la trasmissione.

