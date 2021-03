Francesca Cipriani si rifà il lato B, ma l'intervento si complica e rischia di finire male

28 marzo 2021 a

a

a

L'intervento al sedere è andato bene. Francesca Cipriani ha rassicurato tutti i suoi follower da Instagram. La conduttrice famosa per la "Pupa e il secchione" ha voluto tranquillizzare tutti personalmente: "Sto bene ragazzi, ho bisogno solo di riposo. Vi volevo salutare tutti perché l'intervento è andato bene". Anche se pare che abbia rischiato la setticemia, con un occhio che si è ammalato. Ora, però, pare stia bene.

"Che figura di m..." Dayane Mello seppellisce Oppini, bordata a Non è la d'Urso

Non che la showgirl avesse bisogno di un intervento al lato b e alla vita. Ma lei ha voluto farlo ugualmente. Lo aveva annunciato qualche giorno fa davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque da Barbara D'Urso, spiegando di volersi sottoporre ad una liposcultura per eliminare in un colpo solo i chili di troppo accumulati durante l'ultimo anno contrassegnato da lockdown e zone rosse.

Zenga da Dubai fa infuriare Cecchi Paone. "Ignorante", "scemo" rissa dalla d'Urso sul vaccino cinese

Adesso, la rassicurazione direttamente dall'ospedale via Instagram. A questo punto, i follower della Cipriani non aspettano altro di vedere se l'operazione ha sortito l'effetto sperato. Chissà se un peso nella decisione di fare la liposcultura lo avuto anche il nuovo fidanzato o se, invece, ha tentato di dissuaderla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.